Почему после 35 лет так сложно похудеть: эндокринолог дала ответ

Врач-эндокринолог Ирина Троицкая развеяла популярный миф о том, что после 35 лет сложнее худеть из-за замедления метаболизма. По ее словам, базальная скорость обмена веществ остается стабильной с 20 до 60 лет, а вот возрастное увеличение веса связано с другими причинами.
Эксперт отметила, что после 35 лет многие начинают набирать вес из-за снижения физической активности, гормональных изменений, стресса и недостатка сна. Современные технологии, удаленная работа и доступность транспорта уменьшают потребность в движении, а с возрастом снижается выносливость и теряется мышечная масса. Мышцы являются основными потребителями энергии, и их уменьшение приводит к снижению расхода калорий.
Троицкая также подчеркнула роль гормональной перестройки и инсулинорезистентности, когда ткани становятся менее чувствительными к инсулину, что способствует накоплению жира.
— Избыток кортизола усиливает тягу к высококалорийной пище. Люди, испытывающие стресс, часто заедают его чем-то вкусным. Создается порочный круг: стресс усиливает аппетит и тягу к сладкому, это ведет к набору дополнительных килограммов, а еще сильнее увеличившийся вес вновь становится фактором стресса, — говорит врач Газета.ru.
Для контроля веса врач рекомендует здоровый сон, отсутствие стресса и силовые нагрузки. В некоторых случаях может потребоваться медикаментозная поддержка, например, препараты, которые воздействуют на гормоны, регулирующие аппетит и обмен веществ.
