Аллерголог Пятикова назвала главную опасность вейпов

Врачи в регионах России все чаще сталкиваются с носящим название «попкорновая болезнь» бронхеолитом у любителей вейпов, и у части пациентов тяжелое поражение легких развивается уже через несколько недель регулярного парения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова.
По словам специалиста, главным фактором риска является ароматизатор диацетил, вдыхание которого вызывает необратимые изменения в легочной ткани.
Пятикова отметила, что первыми симптомами «попкорновой болезни» становятся сухой кашель, одышка при небольшой нагрузке, свистящее дыхание и чувство жжения в груди.
Врач предупредила, что без отказа от вейпа бронхиолит прогрессирует, дыхательный объем падает, а в критических случаях заболевание заканчивается тяжелой хронической болезнью легких и летальным исходом. Пульмонолог призвала при усилении симптомов немедленно обращаться к врачу.
Ранее нарколог Мария Калюжная рассказала о специфических болезнях любителей вейпов.