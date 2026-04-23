Аллерголог Пятикова назвала главную опасность вейпов

Врачи в регионах России все чаще сталкиваются с носящим название «попкорновая болезнь» бронхеолитом у любителей вейпов, и у части пациентов тяжелое поражение легких развивается уже через несколько недель регулярного парения. Об этом интернет-изданию «Подмосковье сегодня» рассказала врач аллерголог, пульмонолог Красногорской клинической больницы Минздрава Московской области Елена Пятикова.