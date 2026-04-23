Ученые назвали идеальную частоту стула здорового человека

Важным показателем является скорость, с которой пища проходит через желудочно-кишечный тракт.

Источник: Аргументы и факты

Самой благоприятной считается частота опорожнения кишечника от одного до двух раз в день, пишет издание HuffPost, ссылаясь на исследование ученых.

Они рассказали, что у разных людей норма может отличаться, при этом важным показателем правильной работы кишечника является так называемое транзитное время — скорость, с которой пища проходит через желудочно-кишечный тракт. Этот фактор влияет на состав микробиоты кишечника и общее состояние организма, утверждают ученые.

Слишком быстрое и слишком медленное прохождение пищи негативно сказывается на здоровье ЖКТ и может способствовать накоплению вредных веществ в организме или нарушать работу внутренних органов.

Ранее специалисты заявили, что от здоровья кишечника зависит иммунитет, уровень энергии и общее самочувствие. Поддерживать микрофлору можно не только с помощью добавок, но и за счёт обычных продуктов питания.