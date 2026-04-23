Эндокринолог Троицкая объяснила, почему сложно худеть после 35 лет

После 35 лет процессы похудения усложняются, однако метаболизм с этим не связан, а набор веса происходит из-за снижения физической активности, гормональной перестройки и хронического стресса. Об этом «Газете.Ru» рассказала врач-эндокринолог Ирина Троицкая.
По словам эксперта, базальная скорость метаболизма остается стабильной от двадцати до шестидесяти лет. Возрастное замедление обмена веществ является мифом.
Троицкая отметила, что после тридцати лет человек начинает терять по три-пять процентов мышечной массы каждые десять лет, а мышцы — главные потребители энергии.
Врач также указала на инсулинорезистентность, при которой организм запасает жир вместо его расщепления, и на избыток кортизола, усиливающий тягу к высококалорийной пище. Для возврата контроля над весом эндокринолог рекомендовала здоровый сон, силовые нагрузки и отсутствие лишнего стресса. При неэффективности этих мер допустила применение современных препаратов.
