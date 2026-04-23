Метеоролог Позднякова: потепление придет в Москву после 28 апреля

Метеоролог и главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова рассказала, когда в Москву вернется тепло. Холода будут держаться до конца месяца, примерно до 27−28 апреля.
— Волна этой холодной погоды может завершиться к первым числам мая, — сказала синоптик 360.ru.
Причиной похолодания стали циклоны, но, по оценкам синоптиков, это был последний арктический циклон, принесший похолодания. Послед этого будет фиксировать повышение температуры.
Впереди майские праздники и, как делятся синоптики, погода на выходных будет хорошей. Осадки и снегопад не ожидается. А в средней полосе России в майские праздники будет умеренно теплая погода, температура воздуха в это время достигнет +10…+15°C, сообщает 360.ru.
Ранее синоптики сообщали, что 23 апреля в Москве и Московской области возможен снегопад, сугробы могут вырасти до 8 см. Холод продержится до конца месяца, так что дачникам советуют отложить посадку картофеля, пишет Царьград.