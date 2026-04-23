Жительница Алтая лишилась 114 тысяч рублей ради похудения

Жительница Алтая мечтала похудеть к лету и «сбросила» 114 тысяч рублей. Схема старая: после покупки таблеток позвонил якобы следователь и сказал, что положена компенсация. Об этом сообщает издание amic.ru.
47-летняя жительница Рубцовска решила привести фигуру в порядок. Она увидела в интернете рекламу таблеток для похудения и перешла по ссылке. Женщина сделала заказ и оплатила товар при получении. Об обмане она не подозревала.
Вскоре ей позвонила неизвестная, представившись следователем. Лжесотрудница заявила, что полиция задержала группу мошенников, продававших поддельные препараты. Якобы женщине положена компенсация.
Звонок переадресовали «адвокату». Он пообещал крупную выплату. Под разными предлогами женщину уговорили перевести около 114 тысяч рублей за услуги. После получения денег мошенники перестали выходить на связь.
Лишь спустя несколько дней пострадавшая поняла, что ее обманули.
Ранее на Алтае пенсионерка перевела аферистам 800 тысяч рублей. Ей пообещали компенсацию в 1,6 миллиона.
