«На здоровье не было жалоб»: коллега Пиманова рассказал о состоянии телеведущего перед внезапной смертью

23 апреля оборвалась жизнь Алексея Пиманова. Для его коллег и семьи это стало настоящим шоком. Оператор-постановщик Сергей Комаров рассказал, что он видел телеведущего около двух недель назад и ничто не предвещало трагедии.
— В последнее время он уставший был немножко, потому что сейчас и кино занимался. Очень много, наверное, у него сил кино унесло, — сказал aif.ru Сергей Комаров.
Он отметил, что телеведущий никогда не жаловался на здоровье и ничего не предвещало беды. Оператор отмечает, что Алексей Пиманов был очень порядочным, честным и справедливым человеком. Особенно удивляла его работоспособность: коллеги часто спрашивали, как он все успевает? В ответ телеведущий отшучивался, но неизменно держал все под контролем.
— У Алексея Пиманова не выдержало сердце. Невосполнимая утрата для нашего коллектива. Мы выражаем глубокие соболезнования его родным и близким, — сообщил Первый канал.
За свою творческую биографию в качестве сценариста и режиссера Пиманов снял более 100 документальных и несколько художественных фильмов, пишет Газета.ru.
Ранее Пиманов рассказывал, что программу, которую он вел столько лет, смотрел сам, будучи ребенком. По словам телеведущего, он и подумать не мог, что встанет перед камерами в рамках этого проекта. За время пока журналист работал над программой «Человек и закон», получил очень много угроз, особенно в «лихие 90-е», сообщает Царьград.