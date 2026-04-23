Оскорбления женщины в дачном чате стоили волгоградцу почти 50 тысяч

В областном центре Краснооктябрьский районный суд поставил точку в споре двух дачников, который разгорелся после переписки в одном из мессенджеров, сообщает пресс-служба судебного ведомства Волгоградской области.
По данным истца Анастасии, ее оппонент Вадим высказал свои претензии в сообществе «Дачники» неподобающим образом. Мужчина опубликовал в чате свое голосовое сообщение, в котором высказывал претензии к истцу, как к члену правления СНТ по поводу расходования средств дачного товарищества. А попутно в этом же сообщении оскорбил женщину, высказав недостоверные сведения.
Сочтя, что ответчик опорочил ее честь и достоинство, Анастасия обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда. В ходе слушаний была назначена судебная лингвистическая экспертиза, которая подтвердила, что сообщение содержало негативную и порочащую истца информацию.
Рассмотрев все обстоятельства дела, суд обязал ответчика в течение трех дней опубликовать в том же чате опровержение, а также выплатить Анастасии 15 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда и 34 100 рублей за судебные расходы.
