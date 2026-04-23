Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Сквер в Черняховске оказался в числе лучших практик благоустройства за 2025 год в России

Эксперты отметили пространство на улице Комсомольской.

Источник: Комсомольская правда

Сквер на улице Комсомольской в Черняховске попал в федеральный реестр лучших практик формирования комфортной городской среды в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается. Что пространство благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».

В сквере есть детская площадка с игровыми и спортивными зонами — так решили местные жители. Территория вошла в зону комплексной ревитализации исторического квартала Порт Артур.

Всего в реестр-2025 вошли 43 проекта. В последние пять лет в реестр также были включены общественные территории на улицах Карла Маркса и Мичурина в Светлогорске, парк имени Беккера в Янтарном, сквер на улице Ульяновых в Гусеве и пешеходная зона на улицах Соммера — Рокоссовского в Калининграде. Эти объекты выбрали жители региона на Всероссийском голосовании.

Напомним, в этом году голосование проходит до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. На выбор представлено 50 территорий в Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском районах.

Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.
Читать дальше