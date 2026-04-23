Сквер в Черняховске оказался в числе лучших практик благоустройства за 2025 год в России

Сквер на улице Комсомольской в Черняховске попал в федеральный реестр лучших практик формирования комфортной городской среды в 2025 году. Об этом сообщает пресс-служба регионального правительства. Отмечается. Что пространство благоустроили по нацпроекту «Инфраструктура для жизни».
В сквере есть детская площадка с игровыми и спортивными зонами — так решили местные жители. Территория вошла в зону комплексной ревитализации исторического квартала Порт Артур.
Всего в реестр-2025 вошли 43 проекта. В последние пять лет в реестр также были включены общественные территории на улицах Карла Маркса и Мичурина в Светлогорске, парк имени Беккера в Янтарном, сквер на улице Ульяновых в Гусеве и пешеходная зона на улицах Соммера — Рокоссовского в Калининграде. Эти объекты выбрали жители региона на Всероссийском голосовании.
Напомним, в этом году голосование проходит до 12 июня на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru. На выбор представлено 50 территорий в Калининграде, Гурьевском, Гусевском, Зеленоградском и Светлогорском районах.