Эксперт Новиков: Общество устало от запретительной риторики

Очень важно избегать давления на людей в области демографии, поскольку российское общество уже устало от запретов. С таким заявлением в рамках всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» выступил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Очень важно избегать давления на людей в области демографии, поскольку российское общество уже устало от запретов. С таким заявлением в рамках всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения» выступил начальник управления президента России по общественным проектам Сергей Новиков.

Он акцентировал внимание на важности разумного продвижения многодетности, подчеркнув, что обсуждение этой темы должно проходить без давления и ограничений.

— У нас общество устало от запретительной риторики, невозможно еще что-то запрещать. А особенно — людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи, — отметил специалист.

Он добавил, что рождение ребенка уже связано с множеством переживаний и проблем. Дополнительная моральная нагрузка в виде запретов «ни к чему хорошему не приведет».

Сергей Новиков призвал создавать атмосферу поддержки, экономической и гражданской заботы, а также популяризировать многодетность как модное явление.

— Это может сработать действительно так, чтобы люди не боялись рожать еще одного ребенка и были уверены, что они получат поддержку, — приводит его слова ТАСС.

Ранее председатель наблюдательного совета Института демографии Юрий Крупнов рассказал, как преодолеть демографический кризис в России. Он подчеркнул, что ничто не может заставить семьи рожать больше. По его словам, демография — это воспроизводство собственного населения, и миграция не решает проблему.