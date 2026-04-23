В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Российские ученые планируют разработать первый в мире генотерапевтический препарат для блокировки гена RAGE, активация которого запускает старение клетки. Об этом сообщил заместитель министра науки и высшего образования Российской Федерации Денис Секиринский в ходе всероссийской выездной конференции в рамках регионального движения «За медицину здорового долголетия» в Саранске.
«[Перспективное направление] — генная терапия старения: ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки, блокировка этого гена, напротив, способна продлить ее молодость. На этом принципе сформулирована амбициозная задача — разработать первый в мире генотерапевтический препарат, целенаправленно блокирующий упомянутый рецептор. Направление опирается на передовые генетические технологии и представляет собой один из наиболее перспективных путей в борьбе со старением. Разработка ведется Институтом биологии старения и медицины», — рассказал Секиринский.
Работа ведется по нацпроекту «Новые технологии сбережения здоровья».
Всероссийская выездная конференция по развитию медицины здорового долголетия проходит в Саранске 23−24 апреля. Участниками конференции стали политики, общественные деятели, ведущие эксперты в сфере здравоохранения, медицинской науки, культуры, двигательной активности, производителей продуктов питания для здорового долголетия, блогеры и более 300 врачей со всей страны. В течение двух дней участники рассмотрят вопросы трансформации центров здоровья, профилактики возраст-ассоциированных заболеваний, внедрения инновационных медицинских технологий, развития нейротехнологий, геропротекторов, а также роли культуры, двигательной активности, здорового питания и медиа в укреплении здоровья граждан.
