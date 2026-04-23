В России планируют создать препарат для блокировки запускающего старение гена

«[Перспективное направление] — генная терапия старения: ген RAGE — рецептор, активация которого запускает старение клетки, блокировка этого гена, напротив, способна продлить ее молодость. На этом принципе сформулирована амбициозная задача — разработать первый в мире генотерапевтический препарат, целенаправленно блокирующий упомянутый рецептор. Направление опирается на передовые генетические технологии и представляет собой один из наиболее перспективных путей в борьбе со старением. Разработка ведется Институтом биологии старения и медицины», — рассказал Секиринский.