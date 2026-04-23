В Ереване началось факельное шествие в память о геноциде армян Турцией в ХХ веке

В центре столицы Армении Еревана началось факельное шествие в память о жертвах геноцида армянского населения Турцией в начале XX века. Об этом сообщило агентство «Sputnik Армения».
По данным издания, участники мероприятия собрались на площади Республики. Уже оттуда колонна демонстрантов во главе со священнослужителями двинулась по центральным улицам города. Собравшиеся несут зажженные факелы и национальные флаги.
Как уточнило агентство, перед началом памятного шествия демонстранты сожгли турецкий флаг.
Как писал сайт KP.RU, в октябре 2019 года палата представителей США признала и осудила геноцид армян в Османской империи. 405 конгрессменов поддержали это предложение и только 11 выступили против.
Напомним, Россия признала геноцид армян турками в 1995 году. Тогда же Госдума объявила 24 апреля Днем памяти жертв геноцида армян. Также геноцид армян осужден Европарламентом, Всемирным советом церквей.