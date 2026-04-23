Выходные принесут в Свердловскую область дожди и ночные заморозки

Уральцев ожидают дождливые выходные.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области ближайшие выходные будут прохладными. В субботу и воскресенье пройдут дожди, а по ночам местами ожидаются заморозки и гололедица. Об этом сообщили в Уральском Гидрометцентре.

Согласно прогнозу синоптиков, в ночь на субботу, 25 апреля, столбики термометров опустятся до минусовых отметок: от −2 до +3 градусов, местами на дорогах будет скользко. Днем станет заметно теплее — воздух прогреется до +9…+14 градусов, однако погода будет омрачена небольшими, а в отдельных районах и умеренными дождями.

В Екатеринбурге ночью осадков не ожидается, температура составит около +1, а днем пройдет небольшой дождь при +13 градусах.

В воскресенье, 26 апреля, сохранится облачная с прояснениями погода. Ночью вновь возможны заморозки и смешанные осадки в виде дождя с мокрым снегом. Столбики термометров покажут −1…+4 градуса. В дневные часы температура будет держаться в пределах +7…+12 градусов, местами пройдут небольшие дожди.

В уральской столице воскресный день обойдется без существенных осадков. Ночью будет +3 градуса, днем воздух прогреется до +10.