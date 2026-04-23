Психиатр Штань: творчество — самый быстрый способ снять тревожность

Врач-психиатр Мария Штань рассказала о самых эффективных способах снятия тревоги. В таком состоянии эффективны не только медикаменты, но и методы арт-терапии.
Творчество позволяет выразить тяжелые чувства, которые сложно описать словами, поскольку они часто находятся на довербальном уровне и не поддаются логическому анализу.
Арт-терапия действует в обход слов, через образы и художественные материалы, что помогает вывести внутреннее напряжение наружу, минуя внутреннего цензора.
Эксперт отметила, что особенность этого метода — опосредованное воздействие через художественное творчество, не требующее активной речевой коммуникации. Творческая работа позволяет дистанцироваться от болезненных симптомов и отразить состояния, которые трудно выразить вербально.
А вот медикаментозная терапия необходима для купирования острых симптомов тревоги и восстановления сна, однако для устойчивого результата ее дополняют немедикаментозными методами, включая арт-терапию, после стабилизации эмоционального состояния.
— В момент взаимодействия с красками или формами активируется лимбическая система — она помогает мягко прожить накопившиеся чувства. Моторная кора задает ритмичные движения, а ритм, как известно, успокаивает нервную систему, в итоге падает частота пульса, уходит дрожь в руках. И вдобавок запускается выработка эндорфинов с дофамином, которые возвращают желание что-то менять, — говорит врач Газета.ru.
