Психиатр Штань: творчество — самый быстрый способ снять тревожность

Ранее, врач-сомнолог, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач РФ Роман Бузунов ответил, под каким одеялом не заснуть, а под каким сон идеальный. Шерстяные одеяла нужно использовать с осторожностью, так как шерсть нередко вызывает аллергические реакции. Не очень хороши старые ватные одеяла, так как плохо пропускают воздух и со временем начинают плохо пахнуть, гнить. Лучшим вариантом врач назвал одеяла из современных синтетических материалов, пишет aif.ru.