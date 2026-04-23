Украинская штангистка Домбровская отказалась от фото с россиянкой на ЧЕ

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская не стала фотографироваться вместе с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми.
Инцидент произошел сразу после вручения медалей по итогам состязаний в весовой категории до 77 килограммов, пишет ТАСС. Россиянка получила серебряную медаль, а Домбровская — бронзовую.
Отметим, россияне принимают участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир завершится 26 апреля.
Ранее сообщалось, что спортсмены из Латвии Камила Крустина и Ренарс Юмикис, занявшие второе место, отказались от фото с россиянами на церемонии награждения юниорского чемпионата мира по скелетону после смешанной эстафеты.
Также немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались по политическим соображениям от фото со спортсменами из РФ Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным. Это произошло на Зимних Паралимпийских играх в Италии.