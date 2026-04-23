Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Украинская штангистка Домбровская отказалась от фото с россиянкой на ЧЕ

Россиянка Кузьминова о итогам состязаний в весовой категории до 77 кг получила серебро.

Источник: Аргументы и факты

Украинская тяжелоатлетка Ирина Домбровская не стала фотографироваться вместе с россиянкой Варварой Кузьминовой на пьедестале чемпионата Европы в Батуми.

Инцидент произошел сразу после вручения медалей по итогам состязаний в весовой категории до 77 килограммов, пишет ТАСС. Россиянка получила серебряную медаль, а Домбровская — бронзовую.

Отметим, россияне принимают участие в чемпионате Европы в нейтральном статусе. Турнир завершится 26 апреля.

Ранее сообщалось, что спортсмены из Латвии Камила Крустина и Ренарс Юмикис, занявшие второе место, отказались от фото с россиянами на церемонии награждения юниорского чемпионата мира по скелетону после смешанной эстафеты.

Также немецкая лыжница Линн Кацмайер и ее спортсмен-ведущий Флориан Бауман демонстративно отказались по политическим соображениям от фото со спортсменами из РФ Анастасией Багиян и Сергеем Синякиным. Это произошло на Зимних Паралимпийских играх в Италии.

