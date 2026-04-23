ИИ под надзором: какие ограничения могут ввести для нейросетей

— Когда произносят слово «цензура», обычно апеллируют к достославному советскому прошлому. Скажу сейчас ужасную, наверное, вещь, но была в те времена цензура, а была — цензурища, и была между ними серьезная разница. Цензурищей я обозвала цензуру политическую, которая часто и правда выходила из берегов, а цензура пожиже была встроена в систему общего редакционного процесса и в итоге просто не допускала проникновения на страницы ошибок. Если бы то, что творится сейчас — ладно уж на газетных полосах, но в книгах, — увидел кто-то из цензоров того времени, он погиб бы от разрыва сердца, слово даю!