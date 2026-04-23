Мусаев объяснил, из-за чего Тормена не сыграл в матче РПЛ со «Спартаком»

«У нас небольшая обойма игроков, кто-то выпадает. В первом тайме мы были недостаточно хороши в прессинге. Давать много пространства “Спартаку” нельзя. Во втором тайме мы сделали коррекцию, сыграли более агрессивно. Рад, что проявили характер, отличная командная работа. У нас игры через два дня на третий. Тем более что улетим завтра утром в Краснодар, аэропорт сейчас закрыт», — отметил наставник «Краснодара».