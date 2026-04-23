Мусаев объяснил, из-за чего Тормена не сыграл в матче РПЛ со «Спартаком»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Защитник футбольного клуба «Краснодар» Витор Тормена не мог полноценно тренироваться перед матчем 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) против московского «Спартака», поэтому не вышел на поле в этой встрече. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
В четверг «Краснодар» обыграл в Москве «Спартак» в матче 26-го тура Мир — РПЛ со счетом 2:1, Тормена остался на скамейке запасных. 19 апреля бразильский защитник провел весь матч с калининградской «Балтикой» (2:2).
«В конце игры с “Балтикой” у него было столкновение, еле доиграл, полноценно тренироваться не мог. Я бы никогда не убрал его из-за ошибки — он один из лучших защитников РПЛ. Плюс у него были проблемы с ключицей», — сообщил Мусаев.
«У нас небольшая обойма игроков, кто-то выпадает. В первом тайме мы были недостаточно хороши в прессинге. Давать много пространства “Спартаку” нельзя. Во втором тайме мы сделали коррекцию, сыграли более агрессивно. Рад, что проявили характер, отличная командная работа. У нас игры через два дня на третий. Тем более что улетим завтра утром в Краснодар, аэропорт сейчас закрыт», — отметил наставник «Краснодара».
«Краснодар» набрал 57 очков и вышел на первое место в турнирной таблице. Команда на одно очко опережает петербургский «Зенит». «Уровень борьбы за чемпионство такой же, как и год назад, но сейчас борьба идет очко в очко. В прошлом году бывало, что тот же “Зенит” ряд матчей мог проиграть», — сказал Мусаев.
В следующем туре 26 апреля «Краснодар» примет махачкалинское «Динамо».