Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Ректор МФТИ дал комментарий о включении вуза в санкционный список

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заявил РБК, что Евросоюз, внеся университет в санкционный список, сознательно поставил под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество.

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заявил РБК, что Евросоюз, внеся университет в санкционный список, сознательно поставил под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество. Решение Брюсселя он назвал попыткой ударить по тысячам исследователей, инженеров и технологов.

По словам Ливанова, в МФТИ учатся и преподают люди, создающие новые решения в области искусственного интеллекта, микроэлектроники и аэрокосмических технологий. Подобные ограничительные меры, подчеркнул ректор, фактически направлены на то, чтобы ограничить доступ молодых исследователей к глобальному научному диалогу.

Тем не менее, как отметил глава вуза, студенты и сотрудники воспринимают санкции как дополнительную мотивацию усиливать собственные компетенции и ускорять развитие отечественных технологий.

МФТИ попал в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, утверждённый 23 апреля. В официальных документах ЕС причиной названы «программы в области беспилотных технологий», а также исследования в сфере дронов, проводимые за государственный счёт. Брюссель утверждает, что институт оказывает поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.

Соединённые Штаты ввели санкции против МФТИ ещё в 2021 году.

Помимо МФТИ, 20-й пакет санкций ЕС включил в себя запрет на транзакции с 20 российскими банками, введение квот на импорт аммиака и персональные ограничения в отношении директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и рэпера Тимати (Тимура Юнусова).

Достоверные новости всегда под рукой — в канале МК в MAX.

