Ректор МФТИ дал комментарий о включении вуза в санкционный список

Ректор Московского физико-технического института Дмитрий Ливанов заявил РБК, что Евросоюз, внеся университет в санкционный список, сознательно поставил под политическое давление академическую среду и международное научное сотрудничество. Решение Брюсселя он назвал попыткой ударить по тысячам исследователей, инженеров и технологов.
По словам Ливанова, в МФТИ учатся и преподают люди, создающие новые решения в области искусственного интеллекта, микроэлектроники и аэрокосмических технологий. Подобные ограничительные меры, подчеркнул ректор, фактически направлены на то, чтобы ограничить доступ молодых исследователей к глобальному научному диалогу.
Тем не менее, как отметил глава вуза, студенты и сотрудники воспринимают санкции как дополнительную мотивацию усиливать собственные компетенции и ускорять развитие отечественных технологий.
МФТИ попал в 20-й пакет антироссийских санкций Евросоюза, утверждённый 23 апреля. В официальных документах ЕС причиной названы «программы в области беспилотных технологий», а также исследования в сфере дронов, проводимые за государственный счёт. Брюссель утверждает, что институт оказывает поддержку российскому оборонно-промышленному комплексу.
Соединённые Штаты ввели санкции против МФТИ ещё в 2021 году.
Помимо МФТИ, 20-й пакет санкций ЕС включил в себя запрет на транзакции с 20 российскими банками, введение квот на импорт аммиака и персональные ограничения в отношении директора Государственного Эрмитажа Михаила Пиотровского и рэпера Тимати (Тимура Юнусова).
