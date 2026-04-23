Новиков: Общество устало от запретительной риторики в сфере демографии

В России общество устало от разного рода запретов и давления на людей в сфере демографии. Об этом заявил глава управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков на ежегодной всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения».
Он, комментируя идею популяризации многодетности, отметил важность воспитания аудитории, но без давления и каких-то запретов.
«У нас общество устало от запретительной риторики, невозможно еще чего-то запрещать. А особенно — людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи», — сказал он.
По его словам, при рождении ребенка люди и так сталкиваются с большим количеством переживаний и проблем. И если еще власти будут запрещать что-то, это ни к чему хорошему не приведет, заключил Новиков.
Как писал сайт KP.RU, ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что многодетные семьи должны стать естественной и привычной частью жизни в России. Государство заинтересовано в том, чтобы поддерживать семьи с несколькими детьми и создавать условия для их комфортного проживания, подчеркнул российский лидер.