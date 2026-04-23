Сын Любови Полищук честно рассказал об ожирении, запое и большой любви

54-летний актёр Алексей Макаров, сын знаменитой Любови Полищук, впервые за долгие годы ощутил себя по-настоящему счастливым человеком. Артист рассказал «Пятому каналу», что сумел совершить кардинальный переворот в своей жизни: он преодолел тяжёлую алкогольную зависимость и избавился от 40 лишних килограммов.
Путь к переменам был непростым. Ещё с 17 лет Макаров регулярно заглушал волнение и стресс крепкими напитками. Актёр признался, что его вес достигал тревожной отметки в 127 килограммов, а постоянные запои серьёзно подкосили здоровье и разрушили отношения с окружающими.
Переломный момент наступил благодаря случайной встрече на борту самолёта. Судьба свела Алексея с девушкой по имени Полина, которая работала стюардессой. Несмотря на внушительную разницу в возрасте — Полина младше мужа на 23 года — именно ей удалось добиться того, что не получилось у других. Ради любви к своей четвёртой супруге Макаров навсегда отказался от спиртного.
Сегодня в рационе актёра преобладают помидоры, огурцы и куриная грудка. Вместо долгих часов перед телевизором и бесконечного листания рилсов Алексей предпочитает велосипедные прогулки по парку культуры и набережной. Новый образ жизни позволил артисту не только обрести семейное благополучие, но и активно вернуться в кино.
