МЧС предупредило о дожде и мокром снеге в Подмосковье до полудня 23 апреля

До полудня 24 апреля на юге и востоке Подмосковья прогнозируются осадки в виде дождя и мокрого снега, а также ветер до 13 метров в секунду. Об этом предупредили в пресс-службе Главного управления МЧС России по Московской области.
— Согласно прогнозу Росгидромета, в период с 21:00 23 апреля до 12:00 24 апреля на юге и востоке Московской области сохранится дождь, местами с мокрым снегом, отложение мокрого снега, ветер до 13 м/с, — говорится в ведомственном Telegram-канале.
Жителей региона призвали проявлять бдительность и осторожность, а также соблюдать правила безопасности.
В самой столице также ожидается непогода. В некоторых районах Москвы и области в ночь на 24 апреля пройдут дождь и мокрый снег. Также не исключены и слабые заморозки. Температура составит от минус 1 до плюс 1 градуса, по области — от минус 3 до плюс 2 градусов.
Однако уже в ближайшие выходные, 25 и 26 апреля, в Московском регионе ожидается потепление до плюс 10 градусов. Несмотря на это, к концу недели в город придет североатлантический циклон, который принесет дожди.