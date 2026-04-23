Мусаев: «Краснодар» подстроится под любое решение по лимиту на легионеров

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Футбольный клуб «Краснодар» готов подстроиться под любое решение, связанное с изменением лимита на легионеров. Об этом журналистам рассказал главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев.
15 апреля министр спорта РФ Михаил Дегтярев сообщил ТАСС, что ведомство пригласило руководство Российского футбольного союза, Российской премьер-лиги и клубов для участия в обсуждении вопроса развития футбола в стране. Встреча состоится 24 апреля.
«Лимит должен быть, но не должно быть искусственного введения россиян. Российские игроки не должны получать место в составе из-за паспорта. Мы подстроимся под любое решение», — сказал Мусаев.
Ранее на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта РФ о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.
Согласно нынешнему лимиту клубы РПЛ могут вносить в заявку 13 иностранных футболистов и выпускать на поле 8 легионеров. Минспорт предлагал ужесточить лимит к 2028 году по схеме «10 легионеров в заявке, 5 на поле».