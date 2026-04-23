Мусаев: «Краснодар» подстроится под любое решение по лимиту на легионеров

Ранее на официальном интернет-портале проектов нормативно-правовых актов был опубликован проект приказа Минспорта РФ о новом лимите на легионеров. Отмечается, что количество легионеров в заявках команд будет меняться начиная со следующего сезона. В сезоне-2026/27 команды смогут заявлять максимум 12 легионеров, на поле смогут находиться не более 7 иностранных игроков.