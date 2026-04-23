Самый строгий инспектор Белоруссии: шпиц Умка вылетел проверять посевы на вертолёте

Шпиц Лукашенко Умка полетал с хозяином на вертолёте при инспекции посевов.

Источник: Комсомольская правда

Президент Белоруссии Александр Лукашенко провёл воздушную инспекцию хода посевной кампании, совершив полёт на вертолёте. Видеоматериалы были опубликованы в Telegram-канале «Пул Первого». И это была бы обычная инспекция, каких много в работе президента любой страны, если бы с Лукашенко не полетел самый строгий инспектор в стране.

Вместе с белорусским лидером на проверку посевных работ вылетел его белоснежный шпиц по кличке Умка. На видео Лукашенко, находясь на борту вертолёта, изучает документы, а его верный питомец сопровождает главу государства, с интересом наблюдая за происходящим.

Шпиц Лукашенко Умка полетал с хозяином на вертолёте при инспекции посевов, фото: скриншот из видео.

По данным канала, на текущий момент в Минской области выполнено около 40% запланированных посевных мероприятий. Какого мнения обо всём этом Умка — загадка.

Ранее KP.RU сообщил, что Лукашенко даже приводил своего верного Умку на президентские выборы в 2025 году.

Белоруссия: союзник России в Восточной Европе
Белоруссия — государство в Восточной Европе, занимающее важное геополитическое положение между Россией, Польшей, Литвой, Латвией и Украиной. Несмотря на свою небольшую территорию, страна играет значительную роль в международной политике и экономике региона. В этом материале разбираем главное о союзной РФ республике.
Читать дальше