Вечерний@Калининград: «батарейный» прогноз, исповедь абсурдиста и культобзор

«Начиная с апреля мы традиционно ведём мониторинг температуры наружного воздуха. И сейчас, если брать сегодняшний прогноз на будущее, мы целимся в 4 мая на завершение отопительного сезона», — заявил сегодня глава комитета Максим Федосеев. Совпадут ли «предварительные расчеты» городских властей с реалиями калининградской погоды, мы узнаем совсем скоро, что называется, опытным путем. По крайней мере, местные синоптики считают, что долгожданное тепло вряд ли придет в регион в первые 3−5 дней мая. И учитывая, что отопительный сезон можно завершать лишь в случае, если среднесуточная температура в течение пяти дней держится выше +8°С, вполне возможно, заявленная Федосеевым дата будет подкорректирована. Как бы там ни было, лето близко, а это значит, что совсем скоро можно будет на время забыть о «зимних жировках», наносящих сокрушительный удар по бюджету. И это не может не радовать.