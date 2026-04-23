Карседо считает, что «Спартаку» не повезло в матче РПЛ с «Краснодаром»

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Московскому футбольному клубу «Спартак» не повезло в домашнем матче 26-го тура Мир — Российской премьер-лиги (РПЛ) с «Краснодаром», игра была равной. Такое мнение журналистам высказал главный тренер «Спартака» Хуан Карседо.
В четверг «Спартак» проиграл «Краснодару» в матче РПЛ со счетом 1:2.
«Первый тайм мы провели очень хорошо, у нас был ряд моментов, заслуживали большего по тайму. Игра была равной, но не повезло. Сегодня соперник забил больше голов, чем мы», — сказал Карседо.
Наставник красно-белых объяснил, почему полузащитник команды Пабло Солари вышел только во втором тайме. «Солари болел, не тренировался. Очень хотел помочь команде, поэтому 30 минут отыграл», — отметил Карседо.
«Спартак» с 45 очками занимает 5-е место в таблице РПЛ. В следующем туре 26 апреля красно-белые на выезде сыграют с «Пари Нижний Новгород».