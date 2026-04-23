В Великом Новгороде прошел автопробег ретроавтомобилей в честь Дня Победы

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 23 апреля. /ТАСС/. Автопробег ретроавтомобилей, посвященный 81-й годовщине Великой Победы и приуроченный к «Диктанту Победы», прошел в Великом Новгороде, сообщил губернатор Новгородской области Александр Дронов в своем Telegram-канале.
«У мультимедийного центра “Россия” пообщался с владельцами ретроавтомобилей. Сегодня их объединил автопробег в честь 81-й годовщины Великой Победы и в преддверии “Диктанта Победы”. Организатором выступила партия “Единая Россия”. Несколько машин узнал сразу — видел на ралли и параде Победы в Великом Новгороде. Заметил, сколько в них вложено труда. Несмотря на почтенный возраст, техника в отличном состоянии», — отметил Дронов.
Колонну возглавил послевоенный автомобиль ГАЗ М-20 «Победа» 1949 года выпуска, который выглядит как новый. Вторым в колонне ехал автомобиль времен Великой Отечественной войны ГАЗ-67 1945 года выпуска — штабная машина, восстановленная новгородскими энтузиастами. Она каждый год принимает участие в военном параде в Великом Новгороде.
Организатором автопробега выступило региональное отделение партии «Единая Россия». «Наш автопробег приурочен к “Диктанту Победы”, который стартует уже завтра в полдень по всей стране и более чем в 80 странах мира. Главная же цель всех мероприятий — сохранение исторической памяти о подвигах наших героев», — рассказал региональный координатор партийного проекта «Историческая память» Виктор Храбров.
Автоколонна в сопровождении машин ГИБДД стартовала с улицы Псковской, проследовала через площадь Победы-Софийскую к стенам Новгородского кремля, где привлекла внимание жителей и туристов, несмотря на холодную ветреную погоду, и финишировала у мультимедийного центра «Россия», где открыта фотовыставка, посвященная «Диктанту Победы».