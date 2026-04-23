«Большие гастроли» драмтеатра, юбилей «Воронежских девчат» и хиты «Наутилуса»

В театре кукол «Шут» имени Вольховского 24 апреля пройдет премьерный показ спектакля «Граф Нулин» по мотивам поэмы Александра Пушкина. В центре сюжета — взаимоотношения молодого графа, случайно оказавшегося в поместье, и Натальи Павловны, скучающей, пока хозяин усадьбы находится на охоте. Героев в спектакле чуть больше, чем у Пушкина. Их появление режиссер Михаил Каданин объяснил так: «Произведение написано от лица мужчины, и это мужской взгляд на события. А мы решили взглянуть на историю глазами женщин». В субботу, 25 апреля, в ТЮЗе — «Винни-Пух и все, все, все…», а 26 апреля — лауреат областного театрального конкурса «Браво» «Золотой цыпленок» и «Тайна полета птеродактиля» на «малышкиной» сцене.