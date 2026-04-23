В Луизиане неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, пострадали 10 человек

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля в ресторане американского штата Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу, в результате которой погиб один человек. По предварительным выводам полиции, нападение было спланированным. Во время стрельбы еще шесть человек получили ранения. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Отмечалось, что это уже сотый случай массовой стрельбы в Соединенных Штатах с начала текущего года.