В Луизиане неизвестный открыл стрельбу в торговом центре, пострадали 10 человек

Полиция эвакуировала посетителей торгового центра в Луизиане.

Источник: Комсомольская правда

В США в штате Луизиана неизвестный мужчина открыл стрельбу в одном из торговых центров. Об этом сообщил журнал Newsweek.

По данным издания, происшествие случилось в торговом центре Mall of Louisiana в городе Батон-Руж. Полиция предполагает, что стрельба началась из-за конфликта между двумя группами людей. Кто они — не уточняется.

В итоге посетители были эвакуированы, сейчас на месте работает полиция.

По предварительным данным, во время ЧП пострадали десять человек.

Как писал сайт KP.RU, 13 апреля в ресторане американского штата Нью-Джерси вооруженные люди в масках открыли стрельбу, в результате которой погиб один человек. По предварительным выводам полиции, нападение было спланированным. Во время стрельбы еще шесть человек получили ранения. Жизни пострадавших ничего не угрожает. Отмечалось, что это уже сотый случай массовой стрельбы в Соединенных Штатах с начала текущего года.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше