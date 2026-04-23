Другие персонажи и новая история: что известно о сериале «Трасса-2»

Стартовали съемки детективной многосерийной драмы «Трасса-2». Новый проект тематически будет похож на сериал «Трасса», но сюжетно станет самостоятельной историей с другими персонажами. Что известно о сериале — в материале «Вечерней Москвы».
Сюжет.
Заполярный город Яркий отрезан от большой земли, и попасть в него можно только по зимнику — дороге, доступной лишь с ноября по май. Когда-то населенный пункт процветал — люди приезжали сюда работать со всего Советского Союза, а теперь здесь остались лишь заброшенные кварталы и туманное будущее. Оставшиеся жители соседствуют с коренным населением, которое проживает обособленно.
«Оживить» этот мертвый пейзаж может разработка шахты, куда приехали сотни маргинальных рабочих с сомнительной биографией. Когда город сотрясает убийство молодой женщины, начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров переживает, что это может сорвать стройку. Но его сноха Зоя не дает ему спустить это дело на тормозах. В свое время она отвергла свое родовое призвание, вышла замуж за сына Дмитрия и стала сотрудником полиции, за что была проклята своей матерью.
Три года назад она потеряла в аварии мужа и старшего ребенка, и теперь из близких у нее остались только младший сын и Дмитрий. Ради их благополучия она готова на все, и когда ей на подмогу присылают следователя Петра Горелова, ее бывшего любовника, Зоя готова выдержать и это испытание.
Неуловимый серийный маньяк по прозвищу Охотник начинает смертельную игру со следствием. Зое, чтобы выйти из нее невредимой, придется принять то, что она отвергла, — свой природный дар.
В ролях.
Сергей Колесников — Дмитрий Тихомиров, начальник ОВД;Валерия Валюженич — Зоя, сноха Дмитрия, сотрудница полиции;Воля Завитаев — Артем, сын Зои;Алексей Филимонов — Петр Горелов, следователь, бывший любовник Зоии другие актеры.
Кто снимал.
ведущий продюсер — Дмитрий Чернолихов;сценарист — Олег Маловичко;режиссер-постановщик — Константин Статский;оператор-постановщик — Даян Гайткулов;художник-постановщик — Дарья Уфимцева.
Создатели — о сериале.
Сценарист «Трассы-2» Олег Маловичко, работавший также над первой «Трассой» и сериалом «Хрустальный», назвал эти три проекта «антологией зла». По его словам, все три истории рассказывают об «освобождении от бремени», но с разным результатом.
— В новой истории мы пытаемся разобраться, по сути, в тех же вопросах, что и в первой «Трассе», но осветить или, по крайней мере, попробовать их другую сторону, — добавил сценарист.
Режиссер проекта Константин Статский рассказал, что обрадовался возможности снова поработать с продюсерской компанией «Среда», с которой он работал над сериалами «Мажор» и «Троцкий».
— Я счастливый режиссер, потому что я снимаю только тот материал, который во мне откликается, а тут, помимо продакшена, еще и имя автора сценария Олега Маловичко — это уже гарантия интересной истории. Кроме того, оригинальная история без привязки к первому сезону дает возможность нам показать, как один жанр раскрывается разными режиссерами, — отметил режиссер.
