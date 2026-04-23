Другие персонажи и новая история: что известно о сериале «Трасса-2»

«Оживить» этот мертвый пейзаж может разработка шахты, куда приехали сотни маргинальных рабочих с сомнительной биографией. Когда город сотрясает убийство молодой женщины, начальник местного ОВД Дмитрий Тихомиров переживает, что это может сорвать стройку. Но его сноха Зоя не дает ему спустить это дело на тормозах. В свое время она отвергла свое родовое призвание, вышла замуж за сына Дмитрия и стала сотрудником полиции, за что была проклята своей матерью.