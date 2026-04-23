Пострадавшим на производстве жителям ЛНР выдали 67 спецавтомобилей

ЛУГАНСК, 23 апреля. /ТАСС/. Отделение Социального фонда России по ЛНР с 2024 года обеспечило 67 жителей региона, пострадавших в результате несчастных случаев на производстве, специализированными автомобилями на сумму около 100 млн рублей. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе организации.
«Всего с 2024 года ОСФР по ЛНР уже выдало пострадавшим на производстве 67 спецавтомобилей на сумму 98,6 млн руб. Автомобили приобретены по государственному контракту за счет средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Это средство реабилитации помогает пострадавшим вести активный образ жизни, социализироваться в обществе, помогать своей семье и найти работу в соответствии со своими возможностями», — сказали в отделении Соцфонда по ЛНР.
В пресс-службе организации отметили, что каждая машина оборудована с учетом физических особенностей владельца, которому автомобиль передается в собственность. Региональное отделение Соцфонда России также ежеквартально компенсирует расходы на горюче-смазочные материалы и один раз в семь лет возмещает 30% от стоимости автомобиля на его капитальный ремонт.