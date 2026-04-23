Пострадавшим на производстве жителям ЛНР выдали 67 спецавтомобилей

«Всего с 2024 года ОСФР по ЛНР уже выдало пострадавшим на производстве 67 спецавтомобилей на сумму 98,6 млн руб. Автомобили приобретены по государственному контракту за счет средств по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профзаболеваний. Это средство реабилитации помогает пострадавшим вести активный образ жизни, социализироваться в обществе, помогать своей семье и найти работу в соответствии со своими возможностями», — сказали в отделении Соцфонда по ЛНР.