Медведев назвал смерть Пиманова невосполнимой потерей для всех, кто его знал

Замглавы Совбеза России Дмитрий Медведев направил телеграмму с соболезнованиями в связи со смертью известного журналиста, режиссёра и телеведущего Алексея Пиманова. Об этом сообщил его секретариат.

Источник: Life.ru

В своём обращении Медведев отметил, что Пиманов прошёл достойный профессиональный и жизненный путь, внёс значительный вклад в развитие отечественного телевидения и медиапространства. Он подчеркнул, что коллегу отличали твёрдая гражданская позиция и умение разговаривать с многомиллионной аудиторией на важные, действительно волнующие её темы.

По словам зампреда Совбеза, под руководством Пиманова телеканал «Звезда» сформировал собственный информационный и творческий стиль. Особое внимание уделялось освещению хода специальной военной операции, патриотическому воспитанию молодёжи и повышению престижа военной службы, велась серьёзная просветительская деятельность.

Медведев добавил, что смерть Алексея Викторовича стала невосполнимой потерей для всех, кто знал и ценил его как талантливого, преданного своему делу человека. Он попросил передать слова сочувствия и поддержки родным и близким усопшего и заверил, что разделяет их боль и скорбь.

Ранее стало известно, что бессменный ведущий программы «Человек и закон» Алексей Пиманов ушёл из жизни в 64 года из-за сердечного недомогания. Его телевизионный путь стартовал в 1986 году — тогда он устроился видеоинженером. Позже журналист стал ведущим программ «Ступени», «За Кремлёвской стеной», а также документального цикла «Кремль-9». С 1996 года он вел телепрограмму «Человек и закон». С 2013 года Пиманов возглавлял медиахолдинг «Красная звезда», занимая пост его президента.

Совет безопасности РФ — один из важнейших государственных органов, который занимается вопросами национальной безопасности, обороны и стратегического планирования. В этом материале — подробная информация о том, как появился Совбез РФ, кто в него входит, какие задачи он выполняет и какое значение имеет для государства.
