Мужчина напал с ножом на врачей в больнице в Дагестане

Мужчина не менее двух раз ударил ножом врачей в клинической больнице имени Вишневского в Махачкале в Дагестане, одного из пострадавших госпитализировали в реанимацию. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления Следственного комитета (СК) России в «Максе».
«По версии следствия, 23 апреля 2026 года в Республиканской клинической больнице им. Вишневского один из посетителей на почве внезапно возникших неприязненных отношений нанес медицинским работникам не менее двух колото-резаных проникающих ранений в область жизненно важных органов», — говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105 Уголовного кодекса России — покушение на убийство.
Один из пострадавших находится в реанимации, состояние второго — стабильное. СК уточнил, что нападавший хотел убить врачей, но им вовремя оказали медицинскую помощь.
В больнице сообщили, что ранения получили дежурившие врачи — травматолог и хирург. «В настоящее время состояние врача-травматолога оценивается, как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии», — говорится в сообщении.
Региональное МВД сообщило, что нападавший, 32-летний житель селения Аксай Хасавюртовского района (уроженец селения Тлярата, Гумбетовского района), ударил врачей ножом в область лица и шеи. После нападения, мужчина попытался скрыться, но его задержали полицейские. Сейчас мужчину проверяют на наличие запрещенных веществ либо алкоголя в организме.
В министерстве также подчеркнули, что причины нападения пока не установлены и призвали не доверять информации из непроверенных источников. «Версии “о маме”, “о дочери”, да и прочие — не нашли своего подтверждения», — говорится в сообщении. Ранее Mash писал, что мужчина напал на врачей, так как был недоволен, что те не спасли его мать после ДТП.
