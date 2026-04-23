Врачи РКБ в Дагестане держат на контроле состояние пострадавших коллег

Один из них находится в реанимации.

МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Врачи Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского в Махачкале в Дагестане контролируют состояние двух коллег, пострадавших от нападения в приемном отделении медучреждения. Один из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале больницы.

«Врачи Республиканской клинической больницы им. А. В. Вишневского оказывают своим коллегам, пострадавшим в результате нападения, всю необходимую помощь. Лечение пострадавших находится на личном контроле министра здравоохранения Дагестана Ярослава Глазова и главного врача РКБ им. А. В. Вишневского Магомедсалама Темирболатова», — говорится в сообщении.

Состояние пострадавшего врача-трамотолога оценивается как средней степени тяжести. Врач-хирург прооперирован и переведен в отделение реанимации и интенсивной терапии.

Ранее со ссылкой на данные СУ СКР по республике ТАСС сообщил, что вечером 23 апреля мужчина напал с ножом на сотрудников больницы. Ранения получили дежурившие травматолог и хирург. Возбуждено уголовное дело по факту покушения на убийство медицинских работников.

