Врачи РКБ в Дагестане держат на контроле состояние пострадавших коллег

МАХАЧКАЛА, 23 апреля. /ТАСС/. Врачи Республиканской клинической больницы имени А. В. Вишневского в Махачкале в Дагестане контролируют состояние двух коллег, пострадавших от нападения в приемном отделении медучреждения. Один из них в реанимации, сообщается в Telegram-канале больницы.