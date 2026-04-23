Мурашко: Россия предложила КНДР сотрудничество по модернизации поликлиник

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Министр здравоохранения России Михаил Мурашко обсудил со своим коллегой из КНДР Ким Ду Воном совместную работу по развитию первичного звена и медицинской помощи детям. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава РФ.
«В первую очередь мы предлагаем развитие сотрудничества по модернизации первичного звена, в том числе амбулаторно-поликлинической помощи, выездной работы, потому что именно ранняя диагностика, раннее начало лечения на амбулаторном этапе является важным компонентом всей медицины. В том числе мы обсуждаем проекты по медицинской помощи детям», — сказал министр.
Он отметил, что РФ и КНДР продолжат совместную работу по охране здоровья матери и ребенка. По словам Мурашко, российская сторона также учится у республики «многим премудростям врачебной специальности, поэтому это обоюдное сотрудничество».
22 апреля Мурашко в рамках своей рабочей поездки в КНДР принял участие в церемонии закладки первого камня в фундамент многопрофильной клиники в городе Вонсане.