N12: Галибаф отстранен от переговоров с США из-за КСИР

Спикер парламента Ирана покинул переговорную группу после вмешательства КСИР.

Источник: Комсомольская правда

Член иранской делегации и спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф был выведен из переговоров с США после вмешательства Корпуса стражей исламской революции. Об этом сообщает телеканал N12.

«Председатель иранского парламента Галибаф покинул переговорную группу после вмешательства Корпуса стражей исламской революции», — говорится в сообщении.

Ранее министерство иностранных дел Ирана заявило, что Тегеран начнет переговоры с Вашингтоном, если сочтет их выгодными. В ведомстве намекнули на бесполезность диалога с США. Иран продолжает настаивать на мире в регионе.

Президент США Дональд Трамп сообщил, что предоставит Ирану еще несколько дней для согласования единого встречного предложения. По его словам, если этого не произойдет, то боевые действия могут возобновиться. Белый дом рассчитывает на достижение соглашения.

США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше