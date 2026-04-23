«Балтика» и «Ахмат» сыграли вничью в Грозном

После ничьей в Грозном «Балтика» остаётся на четвёртом месте и отстаёт от «Локомотива», занимающего третью позицию в турнирной таблице, на три очка. Следующий матч калининградцы сыграют против «Акрона» 27 апреля на «Ростех Арене». Начало запланировано на 19:00 (0+).