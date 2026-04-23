Полиция ищет свидетелей аварии на Московском проспекте, где самокатчик сбил женщину и уехал

Полиция ищет свидетелей аварии в Калининграде, где самокатчик сбил женщину и уехал. Об этом сообщает ГАИ региона.
ДТП произошло в среду, 23 апреля, в 06:26 в районе дома № 229 на Московском проспекте. Неустановленный водитель электросамоката «при движении по пешеходному переходу допустил наезд на пешехода 1967 года рождения». Сбитая женщина получила травмы и обратилась в больницу.
«Водитель электросамоката скрылся с места ДТП, принимаются меры по установлению его личности и местонахождения», — подчеркнули в ГАИ.
Всех, кто располагает какой-либо информацией по факту аварии, просят сообщить об этом по телефонам: ️552−511 (дежурная часть), 552−526 (отделение розыска).
Калининград: полуэксклав России в окружении стран Евросоюза
Калининград — уникальный российский город, который имеет особое значение в политическом, экономическом и культурном контексте. Этот город, расположенный в самом сердце Европы, остается частью России — эксклавом, отделенным от основной территории страны. В материале — главное об этом населенном пункте.Читать дальше