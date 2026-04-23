Лебедев призвал не паниковать из-за новостей о Третьей мировой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в эфире шоу «Ответошная» на платформе «ВКонтакте» посоветовал зрителю, обеспокоенному слухами о приближающейся Третьей мировой войне, не поддаваться панике. Запись опубликована 23 апреля.
Дизайнер призвал не обращать внимания на информационные вбросы и тех, кто «разгоняет идею» о глобальном конфликте. По его мнению, независимо от того, движется мир к войне или нет, ежедневная тревога по этому поводу не имеет смысла и не способна изменить ситуацию.
«Какая разница, если кто-то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь?» обратился к подписчику блогер.
Лебедев напомнил, что на протяжении истории человечество почти всегда участвовало в военных конфликтах. Даже в разгар Первой и Второй мировых войн люди не прекращали вести привычный быт, строили семьи и воспитывали детей.
