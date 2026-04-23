Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лебедев призвал не паниковать из-за новостей о Третьей мировой

Блогер и дизайнер Артемий Лебедев в эфире шоу «Ответошная» на платформе «ВКонтакте» посоветовал зрителю, обеспокоенному слухами о приближающейся Третьей мировой войне, не поддаваться панике. Запись опубликована 23 апреля.

Дизайнер призвал не обращать внимания на информационные вбросы и тех, кто «разгоняет идею» о глобальном конфликте. По его мнению, независимо от того, движется мир к войне или нет, ежедневная тревога по этому поводу не имеет смысла и не способна изменить ситуацию.

«Какая разница, если кто-то разгоняет идею о том, что мир движется к третьей мировой войне? Он либо движется, либо не движется к ней. Как это влияет на вашу жизнь?» обратился к подписчику блогер.

Лебедев напомнил, что на протяжении истории человечество почти всегда участвовало в военных конфликтах. Даже в разгар Первой и Второй мировых войн люди не прекращали вести привычный быт, строили семьи и воспитывали детей.

Ранее мы писали, что Шаляпин раскритиковал поведение Артемия Лебедева на шоу.

Артемий Лебедев: биография синеволосого дизайнера, путешественника и отца десятерых детей
Его имя часто попадает в новости, будь то очередной скандал или громкая работа. Рассмотрим биографию Артемия Лебедева — известного дизайнера, предпринимателя и спикера, любителя материться и заводить детей.
Читать дальше