В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева

МОСКВА, 23 апреля. /ТАСС/. Выставочный проект «Он родом из тишины степей…», посвященный композитору Сергею Прокофьеву и приуроченный к 135-летию со дня его рождения, открылся в музее С. С. Прокофьева, передает корреспондент ТАСС. Экспозиция рассказывает о детских годах композитора, его семье и первых учителях-музыкантах, а также о ранних сочинениях, написанных в родительском доме.
«Прокофьев перевернул представление о музыке своего времени. Многим его современникам музыка композитора была непонятна, но сегодня она воспринимается как абсолютно современная. Выставка представлена в нескольких разделах и раскрывает Прокофьева как композитора, пианиста и дирижера. Важно отметить, что, несмотря на все попытки Запада отменить русскую культуру, музыка этого великого композитора звучит во всем мире», — сказал на открытии экспозиции генеральный директор Российского национального музея музыки (РНММ) Михаил Брызгалов.
Мемориальный музей С. С. Прокофьева в Сонцовке был полностью разрушен во время боевых действий при проведении специальной военной операции. В 2025 году после освобождения села удалось спасти несколько предметов, среди которых архивные фотографии, проспекты, журналы, музыкальные грампластинки. «В январе этого года делегация Музея музыки посетила Донецк и, в частности, Донецкий республиканский краеведческий музей. Во время рабочей встречи коллеги из краеведческого музея показали часть уникальных экспонатов, сохранившихся в разрушенном после боевых действий музее, в том числе чудом сохранившийся рояль, который солдаты на руках вынесли из разрушенного здания. Мы посчитали важным и нужным привезти и показать эти предметы в Москве и именно в День рождения композитора», — добавил Брызгалов.
Среди раритетов, представленных на выставке, можно найти ноты, книги, грампластинки, личные вещи Прокофьева и членов его семьи. Внимание зрителей привлечет и альбом, в котором находятся газетные и журнальные статьи, фотографии и программы, рассказывающие о творчестве композитора; материалы, связанные с жизнью музея в Сонцовке. Он был создан почитателем таланта композитора Михаилом Бабковым.
Выставку поддержали Министерство культуры РФ, Министерство культуры Донецкой Народной Республики, а также Донецкий республиканский краеведческий музей. Посетить ее можно будет с 24 апреля по 18 октября 2026 года.