В Москве открылась выставка к 135-летию со дня рождения Сергея Прокофьева

Мемориальный музей С. С. Прокофьева в Сонцовке был полностью разрушен во время боевых действий при проведении специальной военной операции. В 2025 году после освобождения села удалось спасти несколько предметов, среди которых архивные фотографии, проспекты, журналы, музыкальные грампластинки. «В январе этого года делегация Музея музыки посетила Донецк и, в частности, Донецкий республиканский краеведческий музей. Во время рабочей встречи коллеги из краеведческого музея показали часть уникальных экспонатов, сохранившихся в разрушенном после боевых действий музее, в том числе чудом сохранившийся рояль, который солдаты на руках вынесли из разрушенного здания. Мы посчитали важным и нужным привезти и показать эти предметы в Москве и именно в День рождения композитора», — добавил Брызгалов.