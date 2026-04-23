Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начнется 24 апреля

В южных районах региона вводится усиленный режим охраны лесов, а следить за обстановкой впервые будут группы беспилотников дальнего радиуса.

В лесах южной части Нижегородской области с 24 апреля официально устанавливается пожароопасный сезон. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. С 30 апреля аналогичный режим начнет действовать и в северных лесничествах. Весь личный состав ведомства и 43 лесопожарные станции переходят на усиленный режим работы.

Для мониторинга очагов возгорания в текущем году существенно расширят сеть видеонаблюдения — количество стационарных пунктов вырастет со 121 до 205 единиц. Главным нововведением сезона станет использование трех комплексов беспилотной авиации дальнего действия. По словам министра Романа Воробьева, такие меры позволят минимизировать риски и обнаруживать пожары на самых ранних стадиях.

В Минлесхозе напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет крупные штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч — для юридических лиц. За неосторожное обращение с огнем, приведшее к повреждению насаждений, предусмотрена уголовная ответственность. Сообщить о возгораниях можно круглосуточно по телефону прямой линии лесной охраны.

Ранее сообщалось, что на Горьковском водохранилище ввели нерестовый запрет на вылов рыбы.