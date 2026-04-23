Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начнется 24 апреля

В Минлесхозе напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет крупные штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч — для юридических лиц. За неосторожное обращение с огнем, приведшее к повреждению насаждений, предусмотрена уголовная ответственность. Сообщить о возгораниях можно круглосуточно по телефону прямой линии лесной охраны.