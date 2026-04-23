Пожароопасный сезон в лесах Нижегородской области начнется 24 апреля

В лесах южной части Нижегородской области с 24 апреля официально устанавливается пожароопасный сезон. Об этом сообщили в региональном министерстве лесного хозяйства и охраны объектов животного мира. С 30 апреля аналогичный режим начнет действовать и в северных лесничествах. Весь личный состав ведомства и 43 лесопожарные станции переходят на усиленный режим работы.
Для мониторинга очагов возгорания в текущем году существенно расширят сеть видеонаблюдения — количество стационарных пунктов вырастет со 121 до 205 единиц. Главным нововведением сезона станет использование трех комплексов беспилотной авиации дальнего действия. По словам министра Романа Воробьева, такие меры позволят минимизировать риски и обнаруживать пожары на самых ранних стадиях.
В Минлесхозе напоминают, что нарушение правил пожарной безопасности в лесах влечет крупные штрафы: до 30 тысяч рублей для граждан и до 400 тысяч — для юридических лиц. За неосторожное обращение с огнем, приведшее к повреждению насаждений, предусмотрена уголовная ответственность. Сообщить о возгораниях можно круглосуточно по телефону прямой линии лесной охраны.
