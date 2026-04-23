Новиков призвал не давить на российское общество в вопросах демографии

Начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков выступил с критикой излишнего запретительного подхода в демографической политике. Выступая на всероссийской конференции «Демографический перелом в России: пути достижения», он заявил, что общество устало от такой риторики. Об этом передаёт ТАСС.

Источник: Life.ru

«Невозможно ещё чего-то запрещать. А особенно — людям, которые собираются или задумываются о том, чтобы стать родителями или чтобы перейти в категорию многодетной семьи», — заявил Новиков.

Он подчеркнул, что появление ребёнка само по себе сопряжено с огромным стрессом и множеством проблем. Если государство начнёт вводить дополнительные запреты, это не приведёт ни к чему хорошему. Вместо давления он предложил делать ставку на воспитание аудитории и создание поддерживающей среды.

«Вот только это может сработать действительно так, чтобы люди не боялись делать этот шаг в жизни, рожать ещё одного ребёнка, и были уверены, что они получит поддержку», — резюмировал Новиков.

Ранее председатель Совфеда Валентина Матвиенко заявила, что государство не имеет права вмешиваться в частную жизнь, и окончательное решение всегда должно оставаться за женщиной. Это заявление прозвучало на фоне призывов РПЦ внести запрет абортов в конституцию. При этом она отметила, что церковь, общество и медики должны сделать максимум возможного, чтобы снизить количество абортов. А мужчины, по её мнению, обязаны быть рядом и брать на себя долю ответственности.

Узнать больше по теме
Валентина Матвиенко: биография председателя Совета Федерации Федерального собрания РФ
Председатель Совета Федерации Федерального Собрания РФ за годы работы стала одним из самых ярких российских политиков. Приглашение в райком комсомола изменило ее судьбу. Рассказываем, как сложилась политическая карьера Валентины Матвиенко, о ее увлечениях, детстве и личной жизни.
Читать дальше