Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Блогер с нейросетью установил в Ростове «максофон» и вызвал ностальгию у горожан

Горожане шутят: бочки с квасом и телефонные справочники тоже вернут?

Источник: Комсомольская правда

Нейросети с подачи блогера установили «максофон» для бесперебойной связи в центре Ростова. Такую фантастическую картинку нарисовал Александр Соловьев, который делает юмористические мини-ролики о Донской столице.

В своем аккаунте он выложил видео, сгенерированное нейросетью. На кадрах — улица Большая Садовая на пересечении с переулком Семашко. На тротуаре стоит прозрачная телефонная будка. Однако на ней написано не «таксофон», а «максофон».

В подписи блогер пошутил:

— В Ростове начали устанавливать «максофоны» для безопасности и устойчивой связи во время ограничений мобильной сети.

Подписчики подхватили игру. В комментариях спрашивают:

— Вернут ли бочки с квасом?

— Нужен ли телефонный справочник?

— Можно ли позвонить за монетки?

Некоторые ностальгировали по временам, когда телефонные будки были на каждом шагу.

Подпишись к нам в MAX и Telegram.