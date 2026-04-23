Блогер с нейросетью установил в Ростове «максофон» и вызвал ностальгию у горожан

Нейросети с подачи блогера установили «максофон» для бесперебойной связи в центре Ростова. Такую фантастическую картинку нарисовал Александр Соловьев, который делает юмористические мини-ролики о Донской столице.
В своем аккаунте он выложил видео, сгенерированное нейросетью. На кадрах — улица Большая Садовая на пересечении с переулком Семашко. На тротуаре стоит прозрачная телефонная будка. Однако на ней написано не «таксофон», а «максофон».
В подписи блогер пошутил:
— В Ростове начали устанавливать «максофоны» для безопасности и устойчивой связи во время ограничений мобильной сети.
Подписчики подхватили игру. В комментариях спрашивают:
— Вернут ли бочки с квасом?
— Нужен ли телефонный справочник?
— Можно ли позвонить за монетки?
Некоторые ностальгировали по временам, когда телефонные будки были на каждом шагу.
