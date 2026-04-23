Трамп исключил применение США ядерного оружия против Ирана

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — сказал американский лидер.
Трамп отметил, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано ни одной страной мира.
Ранее глава Белого дома заявил, что в переговорах с Тегераном США обсуждают вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. По его словам, обе стороны сосредоточены на этом вопросе.
Президент США отмечал, что американская сторона намерена экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с ядерных объектов Ирана. Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран якоббы совместно организуют вывоз урана с территории исламской республики. Он уточнил, что для этого отправка военных США не потребуется. Однако в Иране опровергли эти планы.