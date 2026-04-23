Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп исключил применение США ядерного оружия против Ирана

Президент США заявил, что ядерное оружие не должно быть применено никем.

Источник: Комсомольская правда

Президент США Дональд Трамп исключил применение ядерного оружия против Ирана. Об этом он заявил журналистам в Белом доме.

«Нет. Почему бы оно мне понадобилось? Какой же глупый вопрос. Почему бы я применял ядерное оружие?!» — сказал американский лидер.

Трамп отметил, что ядерное оружие никогда не должно быть использовано ни одной страной мира.

Ранее глава Белого дома заявил, что в переговорах с Тегераном США обсуждают вопрос о недопущении получения Ираном ядерного оружия. По его словам, обе стороны сосредоточены на этом вопросе.

Президент США отмечал, что американская сторона намерена экскаваторами извлечь высокообогащенный уран с ядерных объектов Ирана. Трамп добавил, что Вашингтон и Тегеран якоббы совместно организуют вывоз урана с территории исламской республики. Он уточнил, что для этого отправка военных США не потребуется. Однако в Иране опровергли эти планы.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — государство в Северной Америке, занимающее одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше