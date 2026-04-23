Жителей Ростова предупредили о резком усилении ветра

Порывы могут достигать 23 метров в секунду 23 и 24 апреля.

Источник: Комсомольская правда

Жителей Ростова предупредили о резком усилении ветра. Об этом сообщают в администрации Донской столицы.

— По данным Ростовского гидрометцентра, 23 и 24 апреля в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Порывы могут достигать 23 метров в секунду, — уточнили в мэрии.

В такие периоды возрастает риск аварий. Возможны обрывы проводов, падение деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.

Власти просят жителей соблюдать осторожность: держаться на расстоянии от легких построек, мачт, щитов и высоких деревьев. Не подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения отключать электроприборы.

— Не паркуйте машины под деревьями и ненадежными конструкциями. В ветреную погоду будьте предельно осторожны с огнем. В экстренных случаях звоните по номеру 112, — добавили в администрации.

