Жителей Ростова предупредили о резком усилении ветра. Об этом сообщают в администрации Донской столицы.
— По данным Ростовского гидрометцентра, 23 и 24 апреля в городе ожидается усиление юго-западного и западного ветра. Порывы могут достигать 23 метров в секунду, — уточнили в мэрии.
В такие периоды возрастает риск аварий. Возможны обрывы проводов, падение деревьев, рекламных щитов и слабо укрепленных конструкций.
Власти просят жителей соблюдать осторожность: держаться на расстоянии от легких построек, мачт, щитов и высоких деревьев. Не подходить к оборванным проводам. При скачках напряжения отключать электроприборы.
— Не паркуйте машины под деревьями и ненадежными конструкциями. В ветреную погоду будьте предельно осторожны с огнем. В экстренных случаях звоните по номеру 112, — добавили в администрации.
