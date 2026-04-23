«Мне пофигу»: Рэпер Тимати отреагировал на включение в санкционный список ЕС

Напомним, Европейский союз ввёл персональные ограничительные меры в отношении Тимура Юнусова. Ограничительные меры предусматривают заморозку активов артиста на территории Евросоюза, а также запрет на въезд в страны объединения. Кроме того, гражданам и компаниям из ЕС запрещено предоставлять какие-либо финансовые средства или экономические ресурсы фигурантам санкционных списков. Включение музыканта в перечень ограничений связано с текущей политической ситуацией. Ранее Тимати неоднократно публично высказывался в поддержку действий властей Российской Федерации, а также принимал участие в мероприятиях, проводимых в поддержку российской внешней политики.