Выплату «Мать-героиня» начнут перечислять автоматически с 2027 года

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Выплату за присвоение звания «Мать-героиня» Социальный фонд России начнет перечислять автоматически с 2027 года, сообщает пресс-служба министерства труда и социальной защиты РФ.

Соответствующий проект постановления правительства РФ размещен на сайте нормативных правовых актов. Изменения планируют внести с 1 января 2027 года.

«Предлагаемые изменения позволят СФР в большинстве случаев осуществлять такие выплаты на принципах социального казначейства, проактивно, на основании данных собственных информационных систем просто по факту награждения или присвоения звания», — сказано в сообщении.

Уточняется, что эта мера затронет также тех, кто будет награжден орденом «Родительская слава» или медалью ордена «Родительская слава».

Проект разработан в рамках программы цифровой трансформации в связи с передачей Соцфонду РФ полномочий по осуществлению выплат по этим основаниям. Сейчас такие выплаты начисляет Минтруд РФ с опорой на поступающие из регионов данные.

Единовременная выплата осуществляется в размере 500 тысяч рублей награжденным орденом «Родительская слава», 200 тысяч рублей награжденным медалью ордена «Родительская слава» и 1 миллион рублей при присвоении звания «Мать-героиня».