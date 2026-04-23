Европа якобы направила России «сильный сигнал», утвердив кредит Украине и согласовав новый пакет санкций против Москвы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
«Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — написал президент Франции в соцсети X.
Макрон добавил, что Европа якобы выполняет свои обязательства и намерена «стоять твердо» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.
Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками. Дипломат отметила, что киевский режим нужно отучить от воровства, но это не представляется возможным.