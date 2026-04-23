Ричмонд
+29°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Макрон увидел в новом пакете санкций ЕС четкий сигнал России

Президент Франции заявил, что поддерживает решение ЕС о выделении кредита Украине.

Источник: Комсомольская правда

Европа якобы направила России «сильный сигнал», утвердив кредит Украине и согласовав новый пакет санкций против Москвы. Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

Французский лидер отметил, что поддерживает решение ЕС о выделении средств Киеву. По его словам, это подтверждает готовность Евросоюза и дальше поддерживать Украину.

«Достигнутое соглашение по 20-му пакету санкций также является четким сигналом для России», — написал президент Франции в соцсети X.

Макрон добавил, что Европа якобы выполняет свои обязательства и намерена «стоять твердо» в вопросе урегулирования ситуации на Украине.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что часть кредита Украине от ЕС будет разворована Владимиром Зеленским и его приспешниками. Дипломат отметила, что киевский режим нужно отучить от воровства, но это не представляется возможным.

Рожденный стремлением к миру сложный механизм баланса интересов, Европейский союз — объединение, в котором прагматизм соседствует с идеализмом. Амбициозный проект превратил исторических соперников в политических партнеров: собрали главное из истории ЕС.
