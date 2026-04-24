Что можно и нельзя делать в день Антипа 24 апреля, который называют Водогон

Собрали приметы и запреты на 24 апреля на день Антипа.

Источник: Комсомольская правда

Православная церковь 24 апреля вспоминает святого Антипия Пергамского. В народе отмечают день Антипа, или же день Антипа Водогона. Название возникло из-за пика половодья.

Что нельзя делать 24 апреля.

Не рекомендуется в указанный день мыть окна. Вместе с тем нельзя работать на огороде. Беременным женщинам не рекомендуется пересчитывать деньги. Предки верили, что подобное приведет к непредвиденным тратам.

Что можно делать 24 апреля.

По традиции, 24 апреля было принято проводить генеральную уборку. Подобное, как считалось, могло принести в дом благополучие и счастье.

Согласно приметам, соединившиеся между собой облака предвещают заморозки. В том случае, если небо красное, то ждали сильного ветра или же дождя.

Ранее мы собрали график отключения горячей воды в Минске в мае 2026: список адресов, даты отключения.

Тем временем врачи предупредили белорусов о заболевании, которым можно заразиться во время работы на даче из-за популярного удобрения.

А еще большие выходные ждут белорусов в мае 2026 года.