Что можно и нельзя делать в день Антипа 24 апреля, который называют Водогон

Православная церковь 24 апреля вспоминает святого Антипия Пергамского. В народе отмечают день Антипа, или же день Антипа Водогона. Название возникло из-за пика половодья.
Что нельзя делать 24 апреля.
Не рекомендуется в указанный день мыть окна. Вместе с тем нельзя работать на огороде. Беременным женщинам не рекомендуется пересчитывать деньги. Предки верили, что подобное приведет к непредвиденным тратам.
Что можно делать 24 апреля.
По традиции, 24 апреля было принято проводить генеральную уборку. Подобное, как считалось, могло принести в дом благополучие и счастье.
Согласно приметам, соединившиеся между собой облака предвещают заморозки. В том случае, если небо красное, то ждали сильного ветра или же дождя.
