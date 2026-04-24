Народный календарь. Как избежать безденежья на Мартына Лисогона, 27 апреля

Православные 27 апреля вспоминают папу римского, святителя Мартина I Исповедника. В народе эта дата получила название Мартын Лисогон.
В старину считали, что в этот день нельзя лгать и льстить, иначе можно навлечь на себя и своих близких безденежье. В эту дату принято наблюдать за поведением лис, журавлей и ворон. По приметам охотников, в этот день лисы переселяются из старых нор в новые и на протяжении трех дней бывают слепы и глухи.
Если в эту дату охотник поймает лису, то потом всю жизнь будет страдать от происков аферистов. На Мартына Лисогона также нельзя гнать ворон со двора, в противном случае они могут обозлиться и наслать неприятности на дом.
Кроме того, 27 апреля нельзя одновременно стирать вещи мужа и жены, так как это может привести к разладу в семье. Необходимо сначала постирать мужскую одежду и только после этого переходить к женской.
Приметы погоды:
Много сока из березы течет — осень будет поздней.
Верба зацвела, и прилетели ласточки и стрижи — пришло время саженцы в садах высаживать.
Дождливый день сулит хорошую пашню.
Именины отмечают: Мартин, Иван, Валентин, Антон, Александр.