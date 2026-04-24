Что можно и что нельзя делать в День Антипа Водогона 24 апреля 2026

Ругать и наказывать детей. Ангел-хранитель ребенка может наказать родителей за негативные эмоции. Детей в этот день, наоборот, окружали заботой. Мыть окна. Считалось, что чистое стекло привлечет внимание темных сил, которые «заглянут» в дом и принесут неприятности. Стирать детские вещи. Вместе с водой можно было «смыть» здоровье и защиту малыша. Колоть дрова. Шум мог разгневать лешего. Обиженный дух способен наслать на двор диких зверей и лишить семью покоя. Давать в долг или брать взаймы. Финансовые операции в этот день приведут к затяжным трудностям: долги будут копиться, а доходы — снижаться. Сплетничать и желать зла. Злое слово на Антипа вернется к отправителю в тройном размере. Шить, вязать и вышивать. Любая вещь, сделанная 24 апреля, окажется недолговечной и быстро испортится. Стричь волосы и ногти. По приметам, это может «укоротить» годы жизни или лишить удачи. Оставлять входную дверь надолго открытой. Так может утечь положительная энергия дома, а вместе с ней — благополучие и достаток. Для беременных: Нельзя пересчитывать деньги (монеты) — это может обернуться лишними расходами и финансовыми трудностями в будущем.